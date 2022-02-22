Расписание матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года

Во вторник, 1 марта, стартует плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. 16 сильнейших команд из Западной и Восточной конференций сыграют в первом раунде.



«Чемпионат» представляет расписание матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



Западная конференция:



СКА – «Динамо» Минск: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта;

«Йокерит» – «Спартак»: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта;

ЦСКА – «Локомотив»: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта;

«Динамо» Москва – «Северсталь»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта.



Восточная конференция:



«Металлург» – «Барыс»: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта;

«Трактор» – «Нефтехимик»: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта;

«Салават Юлаев» – «Сибирь»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта;

«Ак Барс» – «Авангард»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта.