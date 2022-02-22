Серии до одной победы и выход в финал по разнице шайб? Каким может получиться плей-офф КХЛ

Российский хоккей пока может вздохнуть спокойно — Олимпиада в Пекине закончена, и теперь ничто не может помешать продолжению сезона в КХЛ. Впрочем, из-за действий многомудрых руководителей чемпионат был изуродован так сильно, что надеяться на нормальное его окончание несколько наивно. Уже сейчас понятно, что этот плей-офф получится самым странным в истории КХЛ, и решительно нельзя быть уверенными на берегу, что он пройдёт без внешних потрясений.

Напомним, КХЛ решила не доигрывать регулярный сезон и распределила команды в таблицах конференций в соответствии с процентом набранных очков, так как у всех было сыграно разное количество матчей. Этим решением остались довольны далеко не все клубы, но у лиги после отказа играть во время олимпийской паузы другого выбора и не было.

Первый раунд плей-офф стартует 1 марта, матчи, как обычно, пройдут через день до четырёх побед одной из команд. В чём же тогда странность стартующего Кубка Гагарина?

Во-первых, в этом году пауза между концом регулярки и стартом плей-офф выдалась аномально большой. В 2010-м, 2014-м и 2018-м КХЛ также останавливалась на Олимпиаду, но после Игр обязательно проходило ещё два-три тура регулярки, после чего сразу стартовал плей-офф. Сейчас же промежуток между последним официальным матчем гладкого первенства и первой кубковой игрой составит полтора месяца — 45 календарных дней. Это почти совпадает по размерам с летней паузой между сезонами.



Понятно, что эти 45 дней команды, попавшие в плей-офф, усиленно тренировались, но игровой практики у них практически не было. Поэтому велика вероятность, что первый раунд Кубка Гагарина будет походить на сентябрьский хоккей со всей его непредсказуемостью. И судьбу его во многом решит работа клубных тренеров по физической подготовке, которые сейчас, по сути, проводят ещё одну предсезонку.



Не будем забывать и о том, что некоторые хоккеисты всё-таки получили игровую практику на Олимпиаде в Пекине, но как теперь тренерам в плей-офф приводить к единому знаменателю игроков с разным уровнем функциональной и психологической готовности — тоже загадка.

Словом, сюрпризов в первом раунде стоит ждать больше, чем обычно. Однако уникальным плей-офф-2022 в КХЛ может сделать не только огромная пауза перед ним, но и особые правила по его проведению, утверждённые лигой. Связаны они, как вы понимаете, с пандемией коронавируса, про которую не стоит пока забывать.

Правила проведения матчей плей-офф



1. В целях обеспечения стабильности проведения второго этапа чемпионата



Непредоставление клубом в установленный срок письма-подтверждения, указание клубом в письме-подтверждении о невозможности участия команды в матче или предоставление списка с меньшим числом игроков рассматривается Лигой как неявка на матч. В указанных случаях Лига применяет санкции, предусмотренные Дисциплинарным регламентом



2. В случае если обе команды в серии плей-офф (на любой стадии) не имеют возможности обеспечить минимальную явку основной команды (13 полевых игроков и два вратаря) на матч, Лига признает данную игру несостоявшейся. При этом максимальное количество возможных игр указанной серии сокращается на одну.



3. Если с учетом максимального количества возможных игр в серии плей-офф ни одна из команд клубов-соперников не сможет одержать четыре победы и при этом разность в количестве побед между такими командами-соперниками становится больше количества оставшихся матчей, то серия завершается досрочно, её победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество побед.



4. Если по итогам максимального количества возможных матчей серии плей-офф ни одна из команд-соперников не наберет 4 побед в данной серии, её победителем признается команда, набравшая наибольшее количество побед в указанной серии плей-офф.



5. Если по итогам максимального количества возможных игр в серии команды-соперники имеют равное количество побед, то победителем серии матчей плей-офф становится команда:

1) одержавшая большее количество побед в основное время в данной серии;

2) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб в данной серии;

3) имеющая большее количество заброшенных шайб в данной серии;

4) занявшая более высокое место в общей таблице регулярного чемпионата.



6. В случае если в сериях 1/4 или 1/2 финала конференции все запланированные для одной пары команд-соперников матчи соответствующей серии признаны несостоявшимися, победитель серии не определяется, обе команды не проходят на следующую стадию. При этом:

— в случае выхода в 1/2 финала конференции трех команд команда, имеющая более высокий номер «посева», автоматически выходит в финал конференции, оставшиеся две команды играют серию плей-офф 1/2 финала конференции;

— в случае выхода в 1/2 финала конференции двух команд, указанные команды автоматически выходят в финал конференции;

— команда-победитель состоявшейся серии матчей плей-офф 1/2 финала конференции автоматически становится победителем финала конференции и выходит в финал чемпионата.

Если в финале конференции не сыгран ни один из запланированных матчей, победителем финала конференции признаётся команда, имеющая более высокий номер «посева».



7. Правила определения победителя, указанные выше в пунктах 2-5, применяются при проведении финала Кубка Гагарина. В случае если в финале Кубка Гагарина не сыгран ни один из запланированных матчей, то победитель чемпионата 1. В целях обеспечения стабильности проведения второго этапа чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 клубы обязаны не ранее чем за 10 часов и не позднее чем за 8 часов до начала каждого матча направлять в КХЛ согласно утвержденной форме письмо-подтверждение о возможности участия команды в матче, исходя из минимально допустимого количества игроков основной команды, имеющих право принять участие (13 полевых игроков и два вратаря).Непредоставление клубом в установленный срок письма-подтверждения, указание клубом в письме-подтверждении о невозможности участия команды в матче или предоставление списка с меньшим числом игроков рассматривается Лигой как неявка на матч. В указанных случаях Лига применяет санкции, предусмотренные Дисциплинарным регламентом КХЛ , куда были внесены соответствующие изменения, предполагающие применение технического поражения и денежных штрафов.2. В случае если обе команды в серии плей-офф (на любой стадии) не имеют возможности обеспечить минимальную явку основной команды (13 полевых игроков и два вратаря) на матч, Лига признает данную игру несостоявшейся. При этом максимальное количество возможных игр указанной серии сокращается на одну.3. Если с учетом максимального количества возможных игр в серии плей-офф ни одна из команд клубов-соперников не сможет одержать четыре победы и при этом разность в количестве побед между такими командами-соперниками становится больше количества оставшихся матчей, то серия завершается досрочно, её победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество побед.4. Если по итогам максимального количества возможных матчей серии плей-офф ни одна из команд-соперников не наберет 4 побед в данной серии, её победителем признается команда, набравшая наибольшее количество побед в указанной серии плей-офф.5. Если по итогам максимального количества возможных игр в серии команды-соперники имеют равное количество побед, то победителем серии матчей плей-офф становится команда:1) одержавшая большее количество побед в основное время в данной серии;2) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб в данной серии;3) имеющая большее количество заброшенных шайб в данной серии;4) занявшая более высокое место в общей таблице регулярного чемпионата.6. В случае если в сериях 1/4 или 1/2 финала конференции все запланированные для одной пары команд-соперников матчи соответствующей серии признаны несостоявшимися, победитель серии не определяется, обе команды не проходят на следующую стадию. При этом:— в случае выхода в 1/2 финала конференции трех команд команда, имеющая более высокий номер «посева», автоматически выходит в финал конференции, оставшиеся две команды играют серию плей-офф 1/2 финала конференции;— в случае выхода в 1/2 финала конференции двух команд, указанные команды автоматически выходят в финал конференции;— команда-победитель состоявшейся серии матчей плей-офф 1/2 финала конференции автоматически становится победителем финала конференции и выходит в финал чемпионата.Если в финале конференции не сыгран ни один из запланированных матчей, победителем финала конференции признаётся команда, имеющая более высокий номер «посева».7. Правила определения победителя, указанные выше в пунктах 2-5, применяются при проведении финала Кубка Гагарина. В случае если в финале Кубка Гагарина не сыгран ни один из запланированных матчей, то победитель чемпионата КХЛ не определяется.

Из этих правил очевидно, что КХЛ больше не намерена проявлять лояльность к клубам, которые допустят вспышку ковида в своих рядах: никакой отмены или переноса матчей, только минимальная явка (13 полевых + 2 вратаря), либо техническое поражение.



Но это ладно. Самое же «веселье» начнётся, если в трудную ковидную ситуацию попадут оба участника серии плей-офф. Перечитайте пункты 2-5: исходя из них, серия плей-офф в Кубке Гагарина-2022 теоретически может длиться до трёх, двух или даже одной победы одной из команд! Более того, триумфатор (опять же, теоретически) может быть определён на основе лучшей разницы шайб в серии или даже на основе более высокого места в регулярном чемпионате.



Дальше — больше. Пункт 6 ясно говорит нам, что существуют определённый расклад, при котором команда с высоким номером посева вообще может «проскочить» один или даже несколько раундов и автоматически выйти в финал Кубка Гагарина. Который тоже может пройти в соответствии с пунктами 2-5 новых правил.

Мы называли абсурдом регламент олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Но в КХЛ, кажется, сумели его переплюнуть. Впрочем, понятно, что для вступления в силу этих новых правил лигу должна накрыть просто гигантская ковидная волна, и разработаны они были лишь в качестве страховки.



В Пекине, к счастью, про коронавирус все забыли уже примерно на третий день Олимпиады и не вспоминали до самого конца. Надеемся, что и КХЛ не придётся идти ни на какие крайние меры, и плей-офф Кубка Гагарина пройдёт нормально. Кстати, лига уже сделала правильные шаги в этом направлении: освободила от регулярной сдачи ПЦР-тестов хоккеистов с достаточным количеством антител, сократила карантин после получения положительного теста до трёх дней и отменила обязательную изоляцию для контактной группы.

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Так что верим, что этот странный сезон всё-таки увенчается достойным плей-офф, во время которого мы будем говорить исключительно о хоккее.