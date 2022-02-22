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Игрока «Торонто» отправили в больницу после жёсткого столкновения и удара головой об лёд

Игрока «Торонто» отправили в больницу после жёсткого столкновения и удара головой об лёд
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин получил серьёзную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:5). Об этом сообщает The Athletic.

В одном из эпизодов встречи игрок обороны крайне неудачно столкнулся с защитником «Хабс» Крисом Уайдманом. При падении Маззин сильно ударился головой об лёд. Он смог покинуть площадку только с помощью медицинского персонала, после чего был доставлен в больницу

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Отметим, что в текущем сезоне Маззин уже пропустил семь матчей из-за сотрясения.

Напомним, в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

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