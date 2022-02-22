Овечкин: если надо заблокировать бросок, я это сделаю. Но, если будет шанс забить, я забью
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о концовках матчей, когда соперник заменяет вратаря на шестого полевого игрока.
«Прежде всего ты должен быть на льду. Нужно завоевать доверие тренерского штаба. Очевидно, эта история началась с Брюса Будро и Адама Оутса. Барри Тротц немного нервничал, но мы это преодолели.
Сейчас я понимаю, что должен делать в таких ситуациях. Если мне нужно заблокировать бросок, я это сделаю. Если мне нужно сделать умную передачу, я её сделаю. Но, если у меня будет возможность забросить шайбу, я сделаю и это», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Отмечая важность пребывания на льду, пока команда защищает лидерство, Овечкин сказал, что его не всегда выпускали в такие моменты на лёд.
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