«Сил тебе, боец!» Шипачёв поддержал Амирова, у которого обнаружили опухоль головного мозга
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Нападающий московского «Динамо» и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал новость о том, что у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга.
«Родион, всё получится! Сил тебе, боец!» — написал Шипачёв на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 10 матчах Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.
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