Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вместе с одноклубниками подарил наставнику «Вашингтона» клюшку из серебра

Овечкин вместе с одноклубниками подарил наставнику «Вашингтона» клюшку из серебра
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со всей командой поздравили главного тренера Питера Лавиолетта с 700-й победой в его тренерской карьере. Хоккеисты подарили наставнику памятную клюшку из серебра.

«Лави! Мы как команда хотим поздравить тебя с 700-й карьерной победой в НХЛ», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Отмечается, что в тренировке после поздравления Лавиолетта принял участие нападающий Никлас Бекстрём, который пропускал предыдущее занятие по личным причинам, но отсутствовали Ти Джей Оши и Джастин Шульц, которые залечивают травмы верхней части тела.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях в ночь с 25 на 26 февраля. Соперником будет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Новость по теме
ESPN: Овечкин — фаворит на звание самому ценному игроку сезона НХЛ. Макдэвид — вне топ-3
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022