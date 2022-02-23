Овечкин вместе с одноклубниками подарил наставнику «Вашингтона» клюшку из серебра

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со всей командой поздравили главного тренера Питера Лавиолетта с 700-й победой в его тренерской карьере. Хоккеисты подарили наставнику памятную клюшку из серебра.

«Лави! Мы как команда хотим поздравить тебя с 700-й карьерной победой в НХЛ», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Отмечается, что в тренировке после поздравления Лавиолетта принял участие нападающий Никлас Бекстрём, который пропускал предыдущее занятие по личным причинам, но отсутствовали Ти Джей Оши и Джастин Шульц, которые залечивают травмы верхней части тела.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях в ночь с 25 на 26 февраля. Соперником будет «Нью-Йорк Рейнджерс».