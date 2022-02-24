Валерий Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 4:1.



На 43-й минуте матча российский нападающий гостей Валерий Ничушкин забросил очередную шайбу для своей команды. Помог передачей ему шведский форвард Андре Бураковски.



Кроме Ничушкина, за гостей забивали Габриэль Ландеског на 2-й минуте, Тайсон Джост – на 12-й и Назем Кадри – на 39-й.



У хозяев единственной заброшенной шайбой отметился Филип Задина.



Для Ничушкина эта встреча 35-я в текущем сезоне НХЛ. За это количество игр он сумел набрать 27 очков, из которых 14 голов и 13 передач партнёрам на гол.

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