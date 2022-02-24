Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»

Валерий Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»
Комментарии

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 4:1.

На 43-й минуте матча российский нападающий гостей Валерий Ничушкин забросил очередную шайбу для своей команды. Помог передачей ему шведский форвард Андре Бураковски.

Кроме Ничушкина, за гостей забивали Габриэль Ландеског на 2-й минуте, Тайсон Джост – на 12-й и Назем Кадри – на 39-й.

У хозяев единственной заброшенной шайбой отметился Филип Задина.

Для Ничушкина эта встреча 35-я в текущем сезоне НХЛ. За это количество игр он сумел набрать 27 очков, из которых 14 голов и 13 передач партнёрам на гол.

Новость по теме
«Колорадо» крупно обыграл в гостях «Даллас», Ничушкин сделал результативный пас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022