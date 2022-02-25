Михеев не смог продолжить матч с «Миннесотой» из-за болезни, несвязанной с коронавирусом

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт 2-й период, счёт равный – 1:1.
27-летний российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду лишь 4 минуты 39 секунд, а во втором периоде вышел лишь на одну смену. Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс» в «Твиттере», хоккеист не сможет продолжить встречу из-за болезни, которая не связана с заражением коронавирусом.
Напомним, в текущем сезоне Михеев принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, в котором набрал 11 (8+3) очков при показателе полезности «+5» и заработал четыре минуты штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ Илья провёл 115 матчей, отметившись 51 (23+28) результативным действием.
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