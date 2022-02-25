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Александр Барабанов забросил восьмую шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»

Александр Барабанов забросил восьмую шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости идёт первый период. В счёте ведут хозяева – 2:1.

На 16-й минуте встречи российский нападающий хозяев Александр Барабанов сравнял счёт в матче. Ассистировал россиянину канадский защитник Брент Бёрнс.

Счёт в матче был открыт минутой ранее. Тогда за гостей забил Брок Нельсон, которому ассистировали Скотт Мейфилд и Киффер Беллоуз. А на 18-й минуте хозяев вывел вперёд Джаспер Уэзерби.

Барабанов в текущем сезоне участвовал в 43 играх, в которых забросил 8 шайб и отдал 19 голевых передач.

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