Игорь Шестёркин — вторая звезда матча «Рейнджерс» — «Вашингтон»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.
Российский голкипер Игорь Шестёркин признан второй звездой матча, он совершил 36 сейвов. Первым же стал Алекси Лафренье, на счету которого один гол и голевая передача. Третье место за Микой Зибанеджадом (гол и голевая передача).
На 13-й минуте счёт в матче открыл Мика Зибанеджад. На 39-й преимущество удвоил Алекси Лафренье. На 47-й минуте забил Крис Крайдер, а на 52-й последний гол для своей команды забил Баркли Гудроу.
Примечательно, что на 59-й минуте матча российский нападающий Александр Овечкин отыграл единственную шайбу для своей команды с передачи другого россиянина Евгения Кузнецова.
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