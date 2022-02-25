Мартемьянов — о серии с «Салаватом»: мы тоже не подарок. Не будем отсиживаться в обороне

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о подготовке команды к плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



«Как выстраивалась подготовка в Олимпийскую паузу? После приезда домой у нас были поддерживающие тренировки: и зал, и лёд были каждый день. Потом дали отдохнуть недельку, всё-таки чемпионат был напряжённым. После этого слова работать начали в таком же режиме, но уже более акцентированно, на отработку тех элементов, которые будут нужны.



У нас был план, пришлось вносить коррективы. Мы не знали, продолжится ли вообще чемпионат: будет плей-офф или нет. Пока ждали — тренировались, коррективы внесли. И в принципе готовы были входить через товарищеские матчи. Но хотелось бы ещё одну игру сыграть.



Плей-офф с „Салаватом“, а не с „Ак Барсом“ — неожиданность? Да нет, особо без энтузиазма встретили, вверху там никого слабых нет. Мы тоже не подарок. Мы не собираемся без боя отдавать плей-офф, будем биться до последнего. То, что поменяли — решение лиги. Решение мы должны уважать. Как сделали — так сделали, ничего страшного.



Мы не собираемся отсиживаться в обороне. Они разноплановые команды абсолютно. „Ак Барс“ больше силовая, акцент на физику, прессинг постоянный, постоянная силовая борьба. „Салават“ более играющая команда, но и более мастеровитая. Люди очень тонко могут сыграть, плюс ко всему некоторые в парах-тройках играют уже не один год. Они знают друг друга, в какой ситуации и как будут играть. Очень сыгранная, мастеровитая команда, там собранные ребята опытные, бойцы. Так что будет тяжелый плей-офф.



Лидеры знают нашего вратаря? Если у нашего вратаря есть слабые стороны, то защитники прикроют. Мы изучаем сильные стороны „Салавата“, их вратаря мы тоже знаем.



В тренировочном процессе задействованы все. У нас нет людей, кто травмировал что-либо. У Вячеслава Литовченко подозрение на трещину в голеностопе. В контрольном матче с Казанью очередной блокшот. Нам будет его не хватать, но он тренируется каждый день, приходит в зал. Думаю. через какие-то уколы если надо будет — выйдет», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.