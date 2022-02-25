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Болельщики «Рейнджерс» освистали Овечкина во время матча

Болельщики «Рейнджерс» освистали Овечкина во время матча
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Капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина освистали во время первой смены в гостевом матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4), сообщает журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Сначала болельщики освистали нападающего «столичных» Тома Уилсона, когда он вышел на лёд в свою первую смену. Затем был освистан Овечкин, когда он впервые во встрече появился на льду.

Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу подопечных Жерара Галлана. Автором единственной шайбы в составе «Вашингтона» стал капитан столичной команды Александр Овечкин.

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