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«Ак Барс» во второй раз подряд обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

«Ак Барс» во второй раз подряд обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
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Казанский «Ак Барс» одержал победу в товарищеском матче с нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 февраля 2022, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Тарасов (Уил, Сафонов) – 06:36 (5x5)   2:0 Зарипов (Дыняк, Фер) – 09:31 (5x5)   2:1 Порядин (Березин, Хайруллин) – 17:31 (5x5)   2:2 Лещенко (Вихарев, Галимов) – 34:57 (5x4)   3:2 Галимов – 39:50 (5x4)   4:2 Лукоянов (Бурмистров) – 56:42 (5x5)

На 7-й минуте Даниил Тарасов вывел хозяев вперёд. Через три минуты Данис Зарипов увеличил преимущество казанцев. На 18-й минуте Павел Порядин отыграл один гол. На 35-й минуте Вячеслав Лещенко сравнял счёт. За 10 секунд до конца второго периода Артём Галимов забросил третью шайбу «Ак Барса». На 57-й минуте Артём Лукоянов установил итоговый счёт встречи.

Днём ранее, 24 февраля, казанцы с минимальным счётом переиграли «Нефтехимик».

Напомним, «Ак Барс» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции по итогам досрочно завершившегося регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» закончил чемпионат на седьмой строчке Востока.

Обе команды сыграют в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. «Ак Барс» в первом раунде встретится с «Авангардом», «Нефтехимик» — с «Трактором».

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