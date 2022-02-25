«Ак Барс» во второй раз подряд обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

Казанский «Ак Барс» одержал победу в товарищеском матче с нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
На 7-й минуте Даниил Тарасов вывел хозяев вперёд. Через три минуты Данис Зарипов увеличил преимущество казанцев. На 18-й минуте Павел Порядин отыграл один гол. На 35-й минуте Вячеслав Лещенко сравнял счёт. За 10 секунд до конца второго периода Артём Галимов забросил третью шайбу «Ак Барса». На 57-й минуте Артём Лукоянов установил итоговый счёт встречи.
Днём ранее, 24 февраля, казанцы с минимальным счётом переиграли «Нефтехимик».
Напомним, «Ак Барс» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции по итогам досрочно завершившегося регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» закончил чемпионат на седьмой строчке Востока.
Обе команды сыграют в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. «Ак Барс» в первом раунде встретится с «Авангардом», «Нефтехимик» — с «Трактором».
- 25 февраля 2022
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