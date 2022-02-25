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Хартли: столько «Ак Барса» посмотрели, что попросили Квартальнова отключить трансляцию

Хартли: столько «Ак Барса» посмотрели, что попросили Квартальнова отключить трансляцию
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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал информацию о том, что по просьбе главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова отключили трансляцию их контрольного матча с «Нефтехимиком».

«Не составит ли для нас затруднения, что мы не увидим, что там сделает «Ак Барс»? Мы уже столько видео посмотрели, что сами попросили Дмитрия Вячеславовича отключить трансляцию, чтобы немножечко передохнуть», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, текущий регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Казанский «Ак Барс» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина встретится с омским «Авангардом». Первый матч серии состоится 2 марта на стадионе «Татнефть-Арена».

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