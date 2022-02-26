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Берюбе – о Костине: он быстро прогрессирует

Берюбе – о Костине: он быстро прогрессирует
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал игру российского нападающего Клима Костина.

«Сейчас он действительно стал активнее идти на ворота. Я вижу, что он стал играть ближе к воротам. Плюс он стал намного лучше использовать свою скорость. Он получает шайбу на открытом пространстве и идет с ней на ворота. Или уже находится перед воротами.

За последнее время он забил пару голов, что тоже приятно. На мой взгляд, сейчас он быстро прогрессирует», – приводит слова Берюбе официальная российская версия сайта НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне молодой нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард». Вместе с «ястребами» Костин завоевал Кубок Гагарина, в финале обыграв московский ЦСКА. Омская команда оказалась сильнее в шести матчах — 4-2.

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