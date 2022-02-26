Вайсфельд: сомневаюсь, что «Ак Барс» и «Авангард» покажут результативный хоккей

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от пар первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке.

«Может ли завязаться борьба в серии «Нефтехимика» и «Трактора»? Я думаю, что «Трактор» посильнее, но мне очень нравится «Нефтехимик» в этом году, лёгкой прогулки для челябинцев в серии быть не должно.



Сомневаюсь, что в серии «Ак Барса» и «Авангарда» будет результативный хоккей. Мне кажется, обе эти команды сильно от подготовки зависят. Кто лучше сможет подвести игроков к этим матчам, тот и выиграет. Непонятно ещё, в каком состоянии игроки с Олимпиады вернутся.



«Магнитка» на бумаге сильнее «Барыса», но, судя по товарищеским матчам казахстанцев в Москве, они в неплохой форме находятся», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.