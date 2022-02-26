Вайсфельд: «Северсталь» может обыграть «Динамо» в плей-офф. Если бело-голубые расслабятся

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от пар первого раунда плей-офф КХЛ на Западе.



«Согласен с тем, что успех «Северстали» в противостоянии с московским «Динамо» кроется в нейтрализации звена Шипачёва. Череповчане могут обыграть бело-голубых, если покажут свою лучшую игру, а те немного расслабятся.



Думаю, что «Локомотив» в серии с ЦСКА будет играть очень терпеливо, агрессивно, но не думаю, что в действиях ярославцев будет много импровизации. Удивить сейчас никто никого не может.



Да, Роман Ротенберг впервые самостоятельно готовит СКА к плей-офф, но не считаю, что это как-то скажется. Всё равно, так или иначе, он всё время в команде находился, в курсе всех дел. Я не думаю, что в этой связи какие-то преференции у минских динамовцев», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.