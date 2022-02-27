Михеев с передачи Любушкина забросил девятую шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».



На момент написания новости идёт третий период. В счёте на данный момент ведут гости – 8:7.



На 48-й минуте матча российский нападающий Илья Михеев забросил на данный момент последнюю шайбу для своей команды. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Примечательно, что ему ассистировал другой россиянин – Илья Любушкин. Также пас отдал Александр Керфут.



За гостей также забивали Вильям Нюландер, Майкл Бантинг, Давид Кемпф, Митчелл Марнер (хет-трик) и Остон Мэттьюс.



У хозяев заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд (дубль), Сэм Ганье, Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен.