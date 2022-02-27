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Михеев с передачи Любушкина забросил девятую шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»

Михеев с передачи Любушкина забросил девятую шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости идёт третий период. В счёте на данный момент ведут гости – 8:7.

На 48-й минуте матча российский нападающий Илья Михеев забросил на данный момент последнюю шайбу для своей команды. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Примечательно, что ему ассистировал другой россиянин – Илья Любушкин. Также пас отдал Александр Керфут.

За гостей также забивали Вильям Нюландер, Майкл Бантинг, Давид Кемпф, Митчелл Марнер (хет-трик) и Остон Мэттьюс.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд (дубль), Сэм Ганье, Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен.

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