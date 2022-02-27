Хоккеисты «Аризоны» провели переговоры с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба

Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet.



Ранее клуб договорился с университетом Аризоны о совместном использовании его арены на фоне прекращения сотрудничества с властями Глендейла об аренде «Хила Ривер-Арена» после сезона-2021/2022. Этот стадион станет домашним для «Койотс» до конца сезона-2024/2025 с возможностью продления аренды на один год.



«Это была очень откровенная встреча. Игроки задавали много острых вопросов о будущем клуба. Хавьер Гутьеррес, президент и генеральный менеджер команды, был довольно честен. Он попытался ответить на все вопросы, но суть в том, что у руководства всё ещё не так много ответов.



Я не верю, что профсоюз может заблокировать переезд команды на арену Университета Аризоны, которая вмещает всего 5000 мест, но отсутствие прозрачности между командой и игроками в отношении ситуации беспокоит НХЛПА.



90 процентов нынешних игроков не будут в составе «Койотс», когда новая арена будет готова. Если клуб не наладит отношения с хоккеистами прямо сейчас, то не имеет значения и новый стадион, потому что репутация будет испорчена», — заявил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.