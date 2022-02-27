А. Свечников отдал две голевые передачи в первом периоде матча с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Во втором периоде хозяева выигрывают со счётом 2:1.
В первой 20-минутке две голевые передачи отдал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Он ассистировал Теуво Терявяйнену и Себастьяну Ахо.
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В составе «Эдмонтона» заброшенной шайбой отметился Дерек Райан.
Напомним, ранее в текущем регулярном чемпионате 21-летний Свечников принял участие в 48 матчах, набрав 48 (22+26) очков при показателе полезности «+11». «Каролина» занимает первое место в таблице Востока, «Эдмонтон» — восьмой на Западе.
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