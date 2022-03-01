«Сибирь» продлила контракт с 21-летним защитником Алановым
Поделиться
Новосибирская «Сибирь» продлила контракт с защитником Егором Алановым, сообщает телеграм-канал клуба.
Сообщается, что новое соглашение рассчитано ещё на два сезона. Обновлённый контракт действует по 30 апреля 2024 года.
В досрочно завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Аланова 31 матч, в которых он забросил одну шайбу при показателе полезности «+6». Ранее хоккеист выступал за московское «Динамо» (2019-2021). Всего на счету 21-летнего Аланова 54 матча в КХЛ, в которых он набрал 2 (1+1) балла при полезности «+6».
«Сибирь» сыграет в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первый матч состоится завтра, 2 марта. Начало — в 17:00 мск.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
11:00
-
10:39
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:38
-
09:31
-
09:22
-
09:13
-
08:49
-
08:28
-
07:59
-
07:37
-
07:34
-
07:12
-
07:07
-
07:03
-
06:58
-
06:20
-
06:14
-
04:54
-
04:47
-
00:15
- 28 февраля 2022
-
23:39
-
23:29
-
23:18
-
23:09
-
22:52
-
22:35
-
22:29
-
22:19
-
22:08
-
21:43
-
21:15
-
20:42
Партнерский контент