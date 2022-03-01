«Сибирь» продлила контракт с 21-летним защитником Алановым

Новосибирская «Сибирь» продлила контракт с защитником Егором Алановым, сообщает телеграм-канал клуба.



Сообщается, что новое соглашение рассчитано ещё на два сезона. Обновлённый контракт действует по 30 апреля 2024 года.



В досрочно завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Аланова 31 матч, в которых он забросил одну шайбу при показателе полезности «+6». Ранее хоккеист выступал за московское «Динамо» (2019-2021). Всего на счету 21-летнего Аланова 54 матча в КХЛ, в которых он набрал 2 (1+1) балла при полезности «+6».



«Сибирь» сыграет в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первый матч состоится завтра, 2 марта. Начало — в 17:00 мск.