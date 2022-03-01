«Металлург» и «Барыс» не открыли счёт в первом периоде матча Кубка Гагарина – 2022

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимает нур-султанский «Барыс». После первого периода счёт в матче равный – 0:0.

По итогам регулярного чемпионата «Магнитка» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» замкнул восьмёрку той же конференции.

Напомним, регулярный сезон КХЛ был досрочно завершён в начале февраля из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

В параллельном матче встречаются «Трактор» и «Нефтехимик». После первого периода в том матче «Нефтехимик» ведёт в счёте с минимальным преимуществом. Вячеслав Лещенко стал автором первой шайбы плей-офф КХЛ-2022.