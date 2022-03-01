«Барыс» по ходу третьего периода обыгрывает «Металлург» с разницей в две шайбы

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимает нур-султанский «Барыс». На момент написания новости идёт 42-я минута, счёт 2:0 в пользу гостей.

На 23-й минуте в равных составах Томаш Юрчо открыл счёт в матче, забив с передачи Коди Куника. На 41-й отличился Якоб Лилья.

По итогам регулярного чемпионата «Магнитка» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» замкнул восьмёрку той же конференции.

Напомним, регулярный сезон КХЛ был досрочно завершён в начале февраля из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

В параллельном матче встречаются «Трактор» и «Нефтехимик». После первого периода в том матче «Нефтехимик» ведёт в счёте с минимальным преимуществом.