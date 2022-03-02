Михаил Сергачёв забросил третью шайбу в сезоне в матче с «Оттавой»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:2 в пользу хозяев. Очередной гол за «Тампу» забил российский защитник Михаил Сергачёв. Таким образом, Сергачёв забил свой третий гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 48 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Михаил Сергачёв принял участие в 332 матчах, в которых записал в вой актив 32 гола и сделал 131 результативную передачу.
Напомним, первую шайбу в матче для хозяев забил другой российский нападающий Никита Кучеров.
Новость по темеНикита Кучеров забил десятый гол в нынешнем сезоне НХЛ
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