Гусев набрал 6 очков за два периода матча с «Динамо» Мн. У него столько за всю Олимпиаду

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречается с минским «Динамо». Счёт после второго периода встречи — 8:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



После первого игрового отрезка минчане выигрывали со счётом 2:1. Однако во втором периоде они пропустили семь шайб. Нападающий СКА Никита Гусев набрал пять очков во втором периоде — гол и четыре результативные передачи. Кроме того, он отдал голевой пас ещё в первом периоде, суммарно набрав шесть результативных баллов за 40 минут игрового времени.

Отметим, что за всю Олимпиаду-2022 Гусев набрал столько же очков — шесть.