Российских хоккеистов исключат с предстоящего драфта в Северной Америке

Канадская юниорская лига (CHL) вскоре объявит, что откажется выбирать россиян и белорусов на своём драфте. Об этом сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских игроков в Северной Америке, на своей странице в «Твиттере».

«В 15:00 по восточному поясному времени Канадская юношеская хоккейная лига (CHL) объявит, что российские и белорусские хоккеисты в возрасте 16 и 17 лет будут исключены с предстоящего драфта. Я родился на Украине и хочу мира. Я не считаю, что бан подростков за то, что они не контролируют, является ответом», — говорится в сообщении.

Ранее Мильштейн рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться российским и белорусским хоккеистам, выступающим в Национальной хоккейной лиге.