Кудашов — о 3:6 в первом матче: 14 минут по удалениям в плей-офф — это никуда не годится

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в первом матче стартового раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью» (3:6, 0-1).
«При счёте 2:2 был переломный момент в матче. Мы имели пару моментов, не забили и после этого пропустили. И следующий момент: 14 минут по удалениям в матче плей-офф — это никуда не годится. Вот основные составляющие.
Что случилось при счёте 2:2? Вы понимаете, в плей-офф любая шайба становится серьёзной. Приходится отыгрываться и раскрываться, отсюда получаются дырки. Есть ли у меня претензии к Бочарову? У меня ни к кому нет претензий, играет вся команда. Заменой пытались встряхнуть команду. Решим, кто будет играть в следующем матче.
Олимпиада не повлияла на подготовку команды. Физически команда была нормально готова, нормально провели последние тренировочные матчи. Наверное, олимпийцы отдали много эмоций, но я этого не увидел», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 марта 2022
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