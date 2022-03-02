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Боб Хартли назвал ключевой момент победного для «Авангарда» матча с «Ак Барсом»

Боб Хартли назвал ключевой момент победного для «Авангарда» матча с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 ОТ, 1-0).

«Когда начинаешь серию плей-офф после такой длительной паузы, ты должен полностью полагаться на своих игроков. Жизненно важно было хорошо провести первый период, и нам это удалось. Во время олимпийской паузы мы здорово поработали и сегодня во всех компонентах — в большинстве, в меньшинстве, в равных составах — играли отлично. Большое уважение нашим игрокам.

Регулярка закончилась 9 января, прошло много времени. Наверное, никто не бывал в этой ситуации раньше. Поэтому я сказал игрокам, что в таких обстоятельствах любая команда может выиграть кубок. Я с волнением ждал первого периода, но самоотверженность игроков и их преданность целям команды превзошли мои ожидания. Сегодня мы были просто лучше. Конечно, сейв Грубеца — ключевой момент матча», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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