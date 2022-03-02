Теденбю — о легионерах минского «Динамо»: мы не политики, а хоккеисты. Очень рады играть

Нападающий минского «Динамо» Маттиас Теденбю прокомментировал поражение в матче первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (3:8, 0-1).
«После первого периода казалось, что назревает сенсация? Согласен, первый период мы провели хорошо, но во втором периоде мы развалились. Не знаю, что случилось, но мы слишком много удалялись, а СКА сегодня был очень хорош в большинстве. Это нас прибило. В третьем периоде мы играли нормально, а вот второй период надо полностью забыть и перезарядиться на следующий матч.
Мой гол? Граовац отличную передачу сделал, очень красивую. Он своим пасом полностью обдурил вратаря, мне оставалось только забить.
Жду совершенно другой игры в следующем матче. Мы будем играть чуть жёстче, сегодня с нашей стороны было недостаточно силовой борьбы. Надо захватить инициативу, побольше держать шайбу в чужой зоне. У СКА быстрые игроки, которые хотят как можно быстрее переходить из обороны в атаку. Если мы их вымотаем, им будет сложнее проводить контратаки.
Против Юханссона играл пару раз, это хороший вратарь. Надо больше его закрывать перед воротами. Если он видит шайбу, то в большинстве случаев поймает её.
Гудачек сказал, что легионеры «Динамо» хотят домой? Нет, сейчас мы здесь и очень рады играть. Мы все соскучились по хоккею — был коронавирус, была Олимпиада. Мы только тренировались, и классно, что мы наконец снова начали играть. Ситуация в мире тяжёлая, но мы ничего не можем с этим поделать. Мы не политики, а хоккеисты», — передаёт слова Теденбю корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 марта 2022
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