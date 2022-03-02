Главный тренер минского «Динамо»: вряд ли мы увидим Бенгтссона в серии со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения в матче первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (3:8, 0-1) прокомментировал состояние защитника команды Лукаса Бенгтссона.

«Драка Усова? Уверен, что он чувствует себя хорошо. Усов — боец, хотел оставить след в этой игре, решил выбрать такой способ. И это хорошо. Он молодой парень, который только обтачивает зубы в этой лиге. Он великолепный игрок и настоящий боец. Рад, что он не стал уходить от драки и показал, что у нашей команды есть характер.



Вряд ли мы увидим Бенгтссона в этой серии», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречался с минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:3 (1:2, 7:0, 0:1).