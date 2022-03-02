Главный тренер минского «Динамо»: вряд ли мы увидим Бенгтссона в серии со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения в матче первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (3:8, 0-1) прокомментировал состояние защитника команды Лукаса Бенгтссона.
«Драка Усова? Уверен, что он чувствует себя хорошо. Усов — боец, хотел оставить след в этой игре, решил выбрать такой способ. И это хорошо. Он молодой парень, который только обтачивает зубы в этой лиге. Он великолепный игрок и настоящий боец. Рад, что он не стал уходить от драки и показал, что у нашей команды есть характер.
Вряд ли мы увидим Бенгтссона в этой серии», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА встречался с минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 8:3 (1:2, 7:0, 0:1).
- 2 марта 2022
-
23:55
-
23:39
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
22:05
-
22:02
-
21:49
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
20:36
-
20:25
-
20:11
-
20:02
-
19:51
-
19:45
-
19:31
-
19:29
-
19:16