Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чирлидерши поддерживали армейцев, вратаря «Локомотива» сбивали с ног. Фото победы ЦСКА

Чирлидерши поддерживали армейцев, вратаря «Локомотива» сбивали с ног. Фото победы ЦСКА
Матч ХК ЦСКА — ХК «Локомотив»
Комментарии

Вчера, 3 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче серии в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение.

«Серия продолжается, готовимся дальше. Не думаю, что у нас есть проблемы с физикой или психологией. Просто теряем моменты, отсюда опытная команда это и использует. Будем опытнее, на этом учимся. За счёт чего можно начать побеждать ЦСКА? Здесь компонент простой – нужно туда забивать, а сюда не пропускать. Всё очень просто.

Игра Паскуале? Ну, во-первых, что уж здесь сыпать соль на рану? Мы команда, поэтому неправильно сваливать проблемы на одного игрока, тем более в плей-офф. Были моменты, которые надо было забивать. У нападающих такая же ответственность, как у вратаря и защитников. Но, к сожалению, пока вот так. Но здесь нет ничего страшного, пусть для нас это будет опытом».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022