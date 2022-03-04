Чирлидерши поддерживали армейцев, вратаря «Локомотива» сбивали с ног. Фото победы ЦСКА

Вчера, 3 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче серии в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение.
«Серия продолжается, готовимся дальше. Не думаю, что у нас есть проблемы с физикой или психологией. Просто теряем моменты, отсюда опытная команда это и использует. Будем опытнее, на этом учимся. За счёт чего можно начать побеждать ЦСКА? Здесь компонент простой – нужно туда забивать, а сюда не пропускать. Всё очень просто.
Игра Паскуале? Ну, во-первых, что уж здесь сыпать соль на рану? Мы команда, поэтому неправильно сваливать проблемы на одного игрока, тем более в плей-офф. Были моменты, которые надо было забивать. У нападающих такая же ответственность, как у вратаря и защитников. Но, к сожалению, пока вот так. Но здесь нет ничего страшного, пусть для нас это будет опытом».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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