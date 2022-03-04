Овечкин сократил отставание от Халла до 6 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.
В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний форвард отметился заброшенной шайбой, благодаря чему сократил отставание от Бретта Халла по набранным баллам за карьеру в НХЛ до 6 очков. В настоящий момент Овечкин имеет в своём активе 1385 (763+622) очков за 1251 матч в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 54 матчах, в которых забил 33 гола и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности «+7» и 10 минутах штрафного времени.
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