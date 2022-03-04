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«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» в овертайме, «Колорадо» уступил «Аризоне»

«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» в овертайме, «Колорадо» уступил «Аризоне»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

Хозяева открыли счёт в матче благодаря голу Сэма Лафферти на 3-й минуте. На 15-й минуте сравнял счёт Леон Драйзайтль. Через 2 минуты вновь вывел вперёд хозяев Патрик Кейн. На 20-й минуте игры Эвандер Кейн сделал счёт ничейным. Доминик Кубалик опять дал преимущество хозяевам на 43-й минуте. А Кейн перевёл матч в овертайм на последней минуте. В дополнительное время же исход матча решил Алекс Дебринкэт.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лафферти (Курашев, Карпентер) – 02:34 (5x5)   1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 14:35 (5x4)   2:1 Кейн (Строум, Джонс) – 16:55 (5x5)   2:2 Кейн (Драйзайтль, Нурс) – 19:26 (4x4)   3:2 Кубалик – 42:49 (5x5)   3:3 Кейн (Макдэвид, Бушар) – 59:10 (6x5)   4:3 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 62:23 (4x3)

В параллельном матче в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» «Аризона Койотс» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 2:1.

Счёт открыли гости – на 26-й минуте заброшенной шайбой отметился Девон Тэйвз. На 39-й минуте сравнял Луи Эрикссон, а на 46-й минуте победный гол забил Ник Шмальц.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Тэйвз (Макар, Маккиннон) – 25:48 (5x5)   1:1 Эрикссон (Руссель, Мозер) – 38:11 (5x5)   2:1 Шмальц (Келлер, Чикран) – 45:27 (5x5)
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