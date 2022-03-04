«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» в овертайме, «Колорадо» уступил «Аризоне»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.
Хозяева открыли счёт в матче благодаря голу Сэма Лафферти на 3-й минуте. На 15-й минуте сравнял счёт Леон Драйзайтль. Через 2 минуты вновь вывел вперёд хозяев Патрик Кейн. На 20-й минуте игры Эвандер Кейн сделал счёт ничейным. Доминик Кубалик опять дал преимущество хозяевам на 43-й минуте. А Кейн перевёл матч в овертайм на последней минуте. В дополнительное время же исход матча решил Алекс Дебринкэт.
В параллельном матче в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» «Аризона Койотс» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 2:1.
Счёт открыли гости – на 26-й минуте заброшенной шайбой отметился Девон Тэйвз. На 39-й минуте сравнял Луи Эрикссон, а на 46-й минуте победный гол забил Ник Шмальц.
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