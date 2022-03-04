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Валльмарк и Нордстрём расторгли контракты с ХК ЦСКА по собственной инициативе

Валльмарк и Нордстрём расторгли контракты с ХК ЦСКА по собственной инициативе
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Шведские нападающие Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрём покинули ХК ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

«Хоккеисты расторгли контракты по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента. Спортивные права на игроков будут закреплены за ЦСКА до 2023 года», — говорится в сообщении.

Напомним, 26-летний Лукас Валльмарк присоединился к московской команде летом 2021 года. За ЦСКА нападающий принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 19 (8+11) очков. Кроме того, он сыграл два матча в плей-офф, не отметившись результативными действиями.

30-летний Йоаким Нордстрём также подписал контракт с клубом летом 2021 года. На его счету — 29 матчей и 14 (3+11) очков в КХЛ.

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