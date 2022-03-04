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«Ребят не хватает». Главный тренер «Сибири» прокомментировал уход легионеров

«Ребят не хватает». Главный тренер «Сибири» прокомментировал уход легионеров
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:4.

«Хороший боевой матч. Никто не хотел проигрывать. Соперник реализовал свои моменты, поймал нас в контратаке, стойко сыграл в меньшинстве. У нас немножко не пошло большинство, не то, что мы хотели увидеть. В принципе, в атаке немножко беззубо сыграли, в таких матчах надо больше работать на пятаке и бросать. Мы, к сожалению, в каких-то моментах хотели сыграть академично, но это не приносило успеха. Не все ребята были готовы к такому накалу. Сейчас проведём работу над ошибочками и будем готовиться к игре в Новосибирске.

Потеря инициативы? Это не потеря инициативы, это плей-офф. Соперник владеет шайбой, зачем мы будем бежать на игрока, который владеет шайбой? Играли по счёту. Если инициатива была у соперника — это хорошо, мы хорошо оборонялись, не пропускали. Но, если мы инициативу отдали, значит, у нас какая-то стратегия была на эту игру. Поймать на контратаке соперника. К сожалению, это не удалось. В целом обороной я не доволен.

Уход легионеров? Игра изменилась. Ребят не хватает, всё-таки связки наиграны. И вратарь у нас основной был. Но уехали и уехали, это их право. Кто есть у нас — набираются четыре звена, у нас ещё молодые в запасе есть. Будут готовиться. Я к этой ситуации отношусь ровно. Мы такие вещи проходили в начале сезона, когда было много травмированных. Мы не суетимся в этой ситуации.

Доволен ли перестановками? По защитнику Аланову я доволен. Не стушевался. Были моменты не совсем логичные, но в основном доволен. Олег Ли не совсем в кондиции. Десять дней пропустил, не катался, после предыдущего матча дали ему восстановиться. Возможно, на следующий матч уже выйдет.

Красоткин поплыл? На льду не плавают. Он провёл хороший матч. Плохих слов у меня про вратарей нет. Любой бросок полевые игроки должны блокировать. Дают время сопернику принять шайбу, прицелиться и бросить – это ошибка полевых игроков.

Тогда Пьянова тоже не за что хвалить? Он молодец. Ему дали тоже подготовиться, но мы играли в большинстве. «Салават» позиционно играл. Дали немножко время, прицелился, бросил забил», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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