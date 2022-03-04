«Северсталь» заменила вратаря Шугаева после двух пропущенных голов от московского «Динамо»

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» проходит второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречается с череповецкой «Северсталью». Счёт к началу второго периода встречи — 4:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Северсталь» заменила голкипера после двух пропущенных шайб. Вместо Дмитрия Шугаева вышел Владислав Подъяпольский, который отыграл весь прошлый матч, ставший для череповчан победным.

Сначала Шугаев пропустил гол на 11-й минуте от Дмитрия Рашевского.

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Через три минуты Антон Ведин поразил ворота Шугаева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».