«Родион, этот гол для тебя!» Нападающий «Салавата» посвятил шайбу «Сибири» Амирову

Сегодня, 4 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:0).
Четвёртую шайбу в ворота новосибирцев на 53-й минуте встречи забросил Алексей Пустозёров. После этого нападающий, вернувшись на скамейку, показал в камеру табличку с надписью: «Родион, этот гол для тебя!» Пустозёров посвятил шайбу Родиону Амирову.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, ранее стало известно, что у Амирова обнаружена опухоль головного мозга. 20-летний хоккеист выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс». Уфимцы в знак поддержки Амирову вышли на раскатку перед матчем в свитерах с его фамилией.
- 4 марта 2022
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