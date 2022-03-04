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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» забил «Ак Барсу» два гола в меньшинстве за период

«Авангард» забил «Ак Барсу» два гола в меньшинстве за период
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Счёт после второго периода встречи — 4:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором игровом отрезке «Авангард» дважды забросил в меньшинстве. На 24-й минуте Павел Дедунов был удалён за подножку. Через 10 секунд после этого Иван Телегин, убежав «один на один» с вратарём, поразил ворота казанцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 35-й минуте Шимон Грубец получил двухминутный штраф за выброс шайбы. Через полторы минуты Павел Дедунов забил второй гол в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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