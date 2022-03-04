Алексей Кудашов объяснил, за счёт чего «Динамо» может переломить серию с «Северсталью»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью» (3:4, 0-2).
Не соглашусь, что пять периодов мы играли не на том уровне. Считаю, что всю игру сегодня сыграли на том уровне. Именно в атаке – и в первом, и во втором и в третьем периодах создавали моменты. Но в первом периоде совершили глупые ошибки, которые они использовали.
Что нужно сделать, чтобы начать побеждать? Ну первое – это то, о чём меня все спрашивают. Не удаляться. Во-вторых, нужно сыграть более надёжно в игре без шайбы. И в-третьих, нужно реализовывать моменты.
Что с Педаном и почему не играет Фёдоров, на которого рассчитывали? У нас все игроки находятся в обойме, и мы н всех рассчитываем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 4 марта 2022
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