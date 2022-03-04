Шипачёв: «Динамо» пропускает простые голы и не может забить. Надо выиграть в Череповце
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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал поражение команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью» со счётом 3:4. Бело-голубые во второй раз проиграли череповчанам, счёт в серии — 0-2.
«Начали игру плохо, не знаю с чем это связано. Пропустили простые голы. Потом вроде подравнялись, но в концовке немного не хватило. Мы пропускаем простые голы и не можем забить обратно. Мы готовились к серии, но надо каким-то образом забивать голы.
Что жду от матча в Череповце? Надо выиграть его. Всё, больше нет комментариев.
Изменения в звеньях? Не я же состав называю. У нас все хорошие игроки, я готов играть с каждым», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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