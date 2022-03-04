В московском «Динамо» заявили, что команда отправится в Череповец в полном составе

Пресс-атташе московского «Динамо» Михаил Кравченко после поражения команды во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью» со счётом 3:4 (0-2) прокомментировал ситуацию в легионерами.

«Хочу сразу сказать, предупреждая все вопросы. Команда летит в Череповец в полном составе. Все живы-здоровы. Команда будет готова», — сказал Кравченко на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором столичное «Динамо» встречалось с череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 (3:2, 1:0, 0:1). Третья встреча состоится 6 марта в Череповце.