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«Удивительно, учитывая всё, что происходит». Лавиолетт — о реакции фанатов на гол Овечкина

«Удивительно, учитывая всё, что происходит». Лавиолетт — о реакции фанатов на гол Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал реакцию болельщиков на гол российского капитана команды Александра Овечкина.

«Скандирование трибун? Это удивительно, учитывая всё, что происходит. Иногда легко усадить кого-то на скамейку и сказать: «Слушай, попробуй абстрагироваться». Это легче сказать, чем сделать. Здесь более широкая картина, нежели можно представить, — о семье и друзьях», — приводит слова Лавиолетта The Washington Post.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0. На 15-й минуте второго игрового отрезка заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину.

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