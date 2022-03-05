«Удивительно, учитывая всё, что происходит». Лавиолетт — о реакции фанатов на гол Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал реакцию болельщиков на гол российского капитана команды Александра Овечкина.

«Скандирование трибун? Это удивительно, учитывая всё, что происходит. Иногда легко усадить кого-то на скамейку и сказать: «Слушай, попробуй абстрагироваться». Это легче сказать, чем сделать. Здесь более широкая картина, нежели можно представить, — о семье и друзьях», — приводит слова Лавиолетта The Washington Post.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0. На 15-й минуте второго игрового отрезка заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину.