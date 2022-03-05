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Три очка Капризова не помогли «Миннесоте» победить «Баффало»

Три очка Капризова не помогли «Миннесоте» победить «Баффало»
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В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча закончилась победа хозяев со счётом 5:4.

За победителей забивали Джефф Скиннер (дубль), Кейси Митьельштадт, Кайл Окпосо и Виктор Олофссон.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов вывел свою команду вперёд на 45-й минуте матча. Помогли пасами россиянину Джаред Спержен и Мэтт Болди. На последней минуте матча Капризов оформил дубль.

Первый же в этом матче гол за «Миннесоту» забил Райан Хартман. Результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

Также у гостей забил Кевин Фиала.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 42 результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Миттельштадт (Далин, Окпосо) – 08:51 (5x4)   1:1 Хартман (Капризов, Сперджен) – 15:25 (5x5)   2:1 Окпосо (Миттельштадт, Далин) – 26:01 (5x4)   2:2 Фиала (Годро, Голигоски) – 43:20 (5x5)   2:3 Капризов (Сперджен, Болди) – 44:59 (5x4)   3:3 Скиннер (Томпсон) – 52:20 (5x5)   4:3 Скиннер – 56:40 (5x5)   5:3 Олофссон (Кребс) – 58:54 (en)   5:4 Капризов (Фиала, Бродин) – 59:28 (6x5)
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