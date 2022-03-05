«Каролина» победила «Питтсбург» благодаря голу Свечникова в овертайме

В Роли (США)на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



У хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников и Джордан Стаал оформил дубль. Примечательно, что гол Свечникова стал решающим в матче – хоккеист забросил шайбу в овертайме.



У гостей же забивали Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.



У российского нападающего гостей Евгения Малкина коэффициент полезности – «-2».

В параллельном матче в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.



У победителей забивали Мика Зибанеджад, Филип Хитил и Крис Крайдер. За гостей единственную шайбу забросил Нико Хишир.



Российский нападающий Артемий Панарин очков не набрал, голкипер Игорь Шестёркин совершил 32 сейва.