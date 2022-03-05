«Каролина» победила «Питтсбург» благодаря голу Свечникова в овертайме

В Роли (США)на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.
У хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников и Джордан Стаал оформил дубль. Примечательно, что гол Свечникова стал решающим в матче – хоккеист забросил шайбу в овертайме.
У гостей же забивали Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.
У российского нападающего гостей Евгения Малкина коэффициент полезности – «-2».
В параллельном матче в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
У победителей забивали Мика Зибанеджад, Филип Хитил и Крис Крайдер. За гостей единственную шайбу забросил Нико Хишир.
Российский нападающий Артемий Панарин очков не набрал, голкипер Игорь Шестёркин совершил 32 сейва.
- 5 марта 2022
-
06:49
-
06:38
-
05:59
-
05:47
-
05:38
-
05:28
-
05:20
-
04:30
- 4 марта 2022
-
23:50
-
23:17
-
23:13
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:25
-
21:56
-
21:53
-
21:53
-
21:12
-
21:00
-
20:51
-
20:37
-
20:30
-
20:25
-
20:12
-
20:09
-
20:01
-
19:54
-
19:29
-
19:19