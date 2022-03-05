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«Каролина» победила «Питтсбург» благодаря голу Свечникова в овертайме

«Каролина» победила «Питтсбург» благодаря голу Свечникова в овертайме
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В Роли (США)на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников и Джордан Стаал оформил дубль. Примечательно, что гол Свечникова стал решающим в матче – хоккеист забросил шайбу в овертайме.

У гостей же забивали Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

У российского нападающего гостей Евгения Малкина коэффициент полезности – «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Гюнцель (Петтерссон, Кросби) – 04:28 (5x5)   0:2 Кросби (Гюнцель, Раст) – 13:53 (5x5)   1:2 Стаал (Нидеррайтер) – 24:20 (5x5)   2:2 Стаал (Бир) – 49:48 (5x5)   3:2 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 63:14 (4x3)

В параллельном матче в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

У победителей забивали Мика Зибанеджад, Филип Хитил и Крис Крайдер. За гостей единственную шайбу забросил Нико Хишир.

Российский нападающий Артемий Панарин очков не набрал, голкипер Игорь Шестёркин совершил 32 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Труба, Крайдер) – 11:11 (5x5)   1:1 Хишир (Юнссон) – 13:56 (5x5)   2:1 Хитил (Линдгрен) – 28:57 (5x5)   3:1 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 51:23 (5x4)
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