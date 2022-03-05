Главный тренер «Нью-Джерси»: сегодня Шестёркин нас переиграл

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в матче со своей командой (1:3).

«Да, сегодня вратарь соперника нас переиграл. Мы упустили немало очень хороших моментов. Это был матч, в котором Шестёркин нейтрализовал несколько наших великолепных шансов», — сказал Рафф на пресс-конференции после встречи.



Напомним, в очередном матче Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1. Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин признан второй звездой матча. Россиянин отразил 32 броска по своим воротам.