Российский голкипер Дмитрий Шикин подписал контракт с клубом из Швейцарии

Российский голкипер Дмитрий Шикин подписал контракт со швейцарским «Билем», сообщается на официальной странице команды в «Инстаграме».

Отмечается, что соглашение с 30-летним вратарём заключено до конца текущего сезона.



Ранее Дмитрий Шикин расторг контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» по соглашению сторон.

Напомним, в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 Шикин принял участие в 24 матчах, в которых отразил 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,26. Регулярный сезон КХЛ был завершён досрочно. «Автомобилист» не попал в плей-офф. Екатеринбургская команда провела 45 матчей регулярного чемпионата, в которых набрала 42 очка. «Автомобилист» отстал от «Барыса», занявшего в Восточной конференции восьмое место, на шесть баллов.