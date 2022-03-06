Овечкин забросил 34-ю шайбу в сезоне, отличившись в матче с «Сиэтлом»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сиэтл Кракен». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 4:2.
На старте 3-го периода отличиться удалось 36-летнему российскому нападающему «столичных» Александру Овечкину, реализовавшему численное преимущество с передач Джона Карлсона и Никласа Бекстрёма.
Ранее Овечкин принял участие в заброшенных шайбах Тома Уилсона и Конора Шири. Таким образом, на его счету уже 68 (34+34) очков при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени в 55 матчах нынешнего сезона. Всего за карьеру в НХЛ Александр набрал 1388 (764+624) очков в 1252 встречах при показателе полезности «+84».
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