Крис Дриджер из «Сиэтла» стал 154-м вратарём в НХЛ, пропустившим от Александра Овечкина

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (5:2), распечатал ворота уже 154-го вратаря в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

Как отмечает источник, это первая шайба в карьере Овечкина в ворота 27-летнего канадского голкипера Криса Дриджера. Он стал 154-м голкипером в НХЛ, пропустившим от Александра. Примечательно, что в истории НХЛ было 6693 хоккеистов, забивших 154 или меньше голов за свою карьеру.

Всего за карьеру в НХЛ Александр набрал 1388 (764+624) очков в 1252 встречах при показателе полезности «+84».

Ворота «Кэпиталз» в этой игре защищал чех Витек Ванечек, отразивший 29 бросков из 31. Его визави из «Сиэтла» Крис Дриджер совершил 20 спасений.