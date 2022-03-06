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Овечкин сократил отставание от Халла до 3 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ

Овечкин сократил отставание от Халла до 3 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний форвард отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, благодаря чему сократил отставание от Бретта Халла по набранным баллам за карьеру в НХЛ до 3 очков.

В настоящий момент Овечкин имеет в своём активе 1388 (764+624) очков за 1252 матч в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. На его счету уже 68 (34+34) очков при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени в 55 матчах нынешнего сезона.

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