Овечкин сократил отставание от Халла до 3 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний форвард отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, благодаря чему сократил отставание от Бретта Халла по набранным баллам за карьеру в НХЛ до 3 очков.
В настоящий момент Овечкин имеет в своём активе 1388 (764+624) очков за 1252 матч в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. На его счету уже 68 (34+34) очков при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени в 55 матчах нынешнего сезона.
- 6 марта 2022
-
06:59
-
06:40
-
06:22
-
05:55
-
05:46
-
05:36
-
05:13
-
05:09
-
04:38
-
04:24
-
03:43
-
02:37
-
02:04
-
01:25
-
00:53
-
00:16
-
00:02
- 5 марта 2022
-
23:36
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:51
-
22:46
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:18
-
20:40
-
20:22
-
20:16
-
20:07
-
18:56
-
18:50
-
18:39
-
17:27