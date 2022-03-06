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«Сибирь» — «Салават Юлаев»: команды не могут забить на протяжении двух овертаймов

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: команды не могут забить на протяжении двух овертаймов
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В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь» продолжается третий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местной «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым». По окончании основного времени и двух овертаймов счёт ничейный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе новосибирцев заброшенной шайбой отметился Егор Аланов, ответную шайбу у «Салавата Юлаева» забросил Виктор Тихонов. Напомним, в концовке первого овертайма уфимцы забросили шайбу, которая была отменена из-за серьёзного нарушения, которое предшествовало этому. Капитан и защитник «Салавата» Григорий Панин был удалён до конца встречи.

Счёт в серии между «Сибирью» и «Салаватом» — 2-0 в пользу уфимцев.

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